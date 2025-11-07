７日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２４１円０７銭（０・５８％）安の４万１４８８円９２銭だった。今週の株式市場は、前週末に急騰した反動から、連休明け４日に利益を確定する動きが広がり、下落してスタートした。５日には、人工知能（ＡＩ）産業の過度な成長期待に対する懸念から、半導体関連銘柄が大幅に値下がりした。その後も週末まで不安定な相場が