世界で活躍する一流のミュージシャンが6日、大分県大分市の高校を訪問し、生徒たちと交流しました。 大分高校 大分市の大分高校を訪れたのは世界的なトランペット奏者のエリック・ミヤシロさんなど7人のジャズミュージシャンです。 この取り組みは、世界で活躍する一流のミュージシャンと高校生が交流する機会を設けようと、県内4つの蔵元が企画したものです。 大分高校 6日