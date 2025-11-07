今シーズン初めての確認です。出水市で、水鳥のねぐらと河川の水から高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されました。半径10キロの範囲が、野鳥の監視を強化する重点区域に指定されました。県は7日午後、出水市の水鳥のねぐらと河川の水から、H5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表しました。関係機関は、11月から2月までの期間、環境試料として水鳥のねぐらや河川、ため池の水を定期的に