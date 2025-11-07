山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。11月6日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして佐野晶哉（Aぇ! group）と上白石萌歌が出演。恋愛観を赤裸々に語った。遠距離恋愛中の誕生日当日の祝い方の話題で、男性が仕掛けたサプライズに鈴木が強烈に拒絶反応を示してしまい…。【映像】「ヤダかも！」遠距離恋愛中の誕生日サプライズ今回のテー