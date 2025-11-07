11月7日、新シーズン開幕から1カ月が経つ中、Bリーグ所属クラブの契約情報が相次いだ。 ベンチスタートながら2ケタ得点を記録していたナシール・リトルが左大腿二頭筋損傷で長期の離脱が見込まれている千葉ジェッツは、207センチ121キロのケニー・ローソン・ジュニアと契約を結んだ。 主力の離脱が続く中でも8勝5敗で巻き返しを見せているA東京は、bjリーグ時代から15年も