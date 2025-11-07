声優・伊達さゆりの2nd写真集『シルエット』（KADOKAWA）が11月6日（木）に発売。同日、東京・SHIBUYA TSUTAYAにて発売記念イベントが行われ、伊達が写真集の見どころが語られた。 【写真】伊達さゆり2nd写真集『シルエット』 ファン待望の1冊が発売された心境を聞かれた伊達は「“待望”と言っていただけて、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」「“2nd”ということが私の中ではすごくうれしくて、本当にたくさんの方に読