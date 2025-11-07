【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanが12月3日にニューアルバム『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）をリリース。このたび本作のFC限定盤のティザーが公開され、収録内容の詳細が明らかになった。 ■映像ディスクにはNY公演のライブ映像などを収録 メンバーの松倉海斗がプロデュースを手掛けたアルバム『’s travelers』は、苺のタイムマシーンに乗って多彩