毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。11月9日（日）の放送は、山口馬木也と行く埼玉県幸手市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！本日のゲストの山口は、インディーズ映画で初めて日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した名作『侍タイムスリッパー』で主演を務めた知る人ぞ知る名優。そんな