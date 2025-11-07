鹿児島市のアミュ広場でイルミネーションの点灯式が開催されました。アミュ広場のイルミネーション「KAGOSHIMA CENTRAL ARC」は、「光を街へ」がテーマで、鹿児島中央駅から市内に光を届けていきたいという想いが込められています。イルミネーションは来年1月12日まで点灯されます。（詳しくは動画をご覧ください）