ワールドシリーズ優勝グッズ販売米大リーグ・ドジャースが6日（日本時間7日）、マックス・マンシー内野手の残留オプションを行使したと複数の米メディアが報じた。同日、地元のスポーツグッズ販売店に登場し、地元のファンを騒然とさせた。ロサンゼルス近郊セリトスのディックス・スポーティング・グッズ店に登場したマンシー。ワールドシリーズ優勝グッズの行列に並ぶファンと交流した。長い行列のできた店内にマンシーが到