宮本浩次が、現在公開中の映画『爆弾』の主題歌である「I AM HERO」のスペシャルMVを公開した。◆宮本浩次 動画本映像は、映画『爆弾』とコラボレートした作品となっており、途方もない熱量を持つ宮本の歌と映画のエネルギーがまさに爆発したMVになっているという。◾️映画『爆弾』◇主題歌：宮本浩次「I AM HERO」（UNIVERSAL SIGMA）◇出演：山田裕貴伊藤沙莉染谷将太坂東龍汰寛一郎片岡千之助中田青渚