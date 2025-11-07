元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で4日に公開された動画に出演。二岡智宏氏の巨人退団について持論を述べた。“デーブ大久保”こと大久保博元氏○二岡智宏ヘッドの退団に思ったこと昨季リーグ優勝に輝きながらも、今季は故障者の続出などもあり、レギュラーシーズンを3位で終えた巨人。10月14日にはヘッド兼打撃チーフコーチを務める二岡氏が今季限りで退団する