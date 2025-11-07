5人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉、俳優の上白石萌歌が7日、アニメ映画『トリツカレ男』初日舞台あいさつに登壇した。【写真】華やか…！緑のジャケットで登場した佐野晶哉＆上白石萌歌今作は、いしいしんじ氏による『トリツカレ男』（新潮文庫刊）が映画化。何かに夢中になると、他のことは一切見えなくなってしまうことから、周りのみんなに“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペ（佐野）が、風船売りのペチ