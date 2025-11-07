あす11月8日は語呂合わせで「いい歯の日」とされています。予防歯科先進国の口腔ケアグッズを紹介する全国でも非常に珍しい防府市の施設を訪ねました。防府市新田にある歯みがきミュージアムには北欧やアメリカなどの歯ブラシや「舌みがき」グッズがおよそ2000点展示されています。特に予防歯科先進国とされるスウェーデンでは歯ブラシを1人が年間12本使うのに対し、日本では平均3.5本にとどまっているということです