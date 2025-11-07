高校生の“今”の思いをメッセージとして綴るエッセイコンテストで、金賞に甲南高校3年生・木原安菜さんの作品が選ばれました。作品のテーマは、木原さんの“遅刻ぐせ”。一見ネガティブに思えるこの癖をどのような作品にしたのでしょうか。表彰されたのは、甲南高校3年生の木原安菜さんです。木原さんは、全国高校生エッセイコンテストで全国542校・約3万800作品の応募から、金賞を受賞しました。（甲南高校3年・