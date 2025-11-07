◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）2週連続Vの期待がかかる山下美夢有（24＝花王）は69の通算10アンダーで3位に後退した。「前半はショットがなかなかチャンスにつかなかった。ついたところもパットが決まらず、後半も何個かチャンスを外してしまった」とストレスのたまるラウンドだった。それでも15番で8メートルの長いバーディーパットをねじ込