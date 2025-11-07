○五洋建 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.6％にあたる450万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月10日から26年3月31日まで。 ○ＷＤＢ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.32％にあたる45万6000株(金額で8億円)を上限に、11月10日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○リスモン [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.94％に