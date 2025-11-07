キリンビールは、2種類の缶商品の販売を停止すると発表しました。アサヒグループホールディングスのシステム障害の影響とみられます。【映像】アサヒビールの出荷量の減少が影響か対象となるのは、「キリン一番搾り生ビール」と「淡麗極上〈生〉」の135ml缶です。11月11日出荷分から当面の間、販売を停止します。135ml缶に想定を上回る注文が入る中で、「350mlや500mlなど主力商品の安定供給のため」だということです。サイ