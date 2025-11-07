フジテレビは７日、安田美智代取締役（５５）が不適切な経費精算をしたとして、同日付で辞任したと発表した。親会社のフジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）の取締役も辞任した。両社によると、安田氏は２０２０年以降、会食や手土産代など計約６０件・１００万円を経費精算した際、事実と異なる相手先や人数で申請していた。９月中旬に社内チェックで発覚後、外部専門家などの調査を経て確認された。本人も事実関係を認め