納得の演技だった。フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯初日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）、男子ショートプログラム（ＳＰ）で、佐藤駿（エームサービス・明大）は今季自己ベストの９６・６７点をマークして２位発進を決めた。ＧＰシリーズ第２戦中国杯を制した勢いを、大阪の地でも発揮した。冒頭の４回転ルッツは回転不足となるも、４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプで