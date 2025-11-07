日向坂46の二期生・河田陽菜が、まもなく卒業を迎える。16歳の加入当初は「泣いてばかりだった」と本人も思い返すが、今ではグループを支える存在へと成長した。約8年間の活動を経て卒業を前にする今、彼女は何を思うのか。2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）の撮影秘話とともに「楽しい思い出に、切なくなる」という日向坂46での時間を振り返った。【写真】日向坂46・河田陽菜、卒業直前の撮り下ろしカット（10枚）■おみやげを