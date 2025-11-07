仲野太賀が主演する2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）より、キービジュアルが解禁。また、ドラマの語りを安藤サクラ、音楽を木村秀彬が務め、初回放送が15分拡大版となることも発表された。【写真】語りを担当する安藤サクラ大河ドラマ第65作で描かれるのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊