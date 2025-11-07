◇フィギュアスケートNHK杯 1日目(7日、大阪・東和薬品RACTABドーム)男子ショートプログラムが行われ、日本からは3選手が出場し、鍵山優真選手が1位につけました。鍵山選手は安定感と躍動感のある滑りに加え、コンビネーションジャンプの着地も決めるなど、98.58点（技術点53.79・演技構成点44.79）の高得点をマークしました。1位になったものの、鍵山選手は競技を終え「ただ呆然としている自分がいて」と語ります。その理由につい