女優上白石萌歌（25）が7日、東京・新宿ピカデリーで、アニメーション映画「トリツカレ男」（高橋渉監督）の初日舞台あいさつに、Aぇ！group佐野晶哉（23）とともに出席した。真っ赤なドレスで登壇した上白石。この日は朝から、佐野とバラエティー番組に出演するなど忙しく過ごしたが「さっきちょっとお散歩したんですけど、今日は春みたいで温かくていい日。この作品の温かさが伝わっている」と喜んだ。佐野が「お散歩？朝から