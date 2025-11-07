Aぇ！group佐野晶哉（23）上白石萌歌（25）が7日、東京・新宿ピカデリーで、アニメーション映画「トリツカレ男」（高橋渉監督）の初日舞台あいさつに出席した。すでに複数回鑑賞した観客が多いことに、佐野は「ネタバレ禁止って聞いてたけど、全然やん！公開当日から”トリツカレ”てくださってありがとうございます」と感謝し、上白石は「晴れて初日を迎えることができました。晴れ晴れした気持ちです」と喜んだ。佐野は、大阪