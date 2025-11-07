ELEMOs合同会社は、東京ビッグサイトで開催中の「Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー2025)」に初出展しました。ブースは連日盛況で、特に高齢ドライバー層から「免許返納後の新しい移動手段」として強い関心を集めました。さらに、2025年12月5日(金)〜7日(日)に開催される「第13回大阪モーターショー」への出展も決定しています。 ELEMOs「Japan Mobility Show 2025」出展報告＆「第13回大阪モーターショー」