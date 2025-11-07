７日午前７時半頃、山形県米沢市大沢の温泉旅館「福島屋」から、「クマが旅館の中に居座っている」と１１０番があった。旅館は敷地内でクマが目撃された３日から冬季休業に入っており、宿泊客はいなかった。クマは駆けつけた猟友会員によって猟銃で駆除された。けが人はなかった。県警米沢署と市の発表などによると、クマは体長１・２メートルの成獣で、旅館１階の床下から館内に入り込んだ。経営者の家族３人は、非常階段から