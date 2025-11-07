スーパーのコメ価格が、9週連続で4000円台となりました。農林水産省によりますと、11月2日までの1週間にスーパーで販売された5kgあたりのコメの平均価格は、前の週より27円高い4235円でした。値上がりは2週ぶりで、4000円台は9週連続です。また、前の年の同じ時期と比べると800円以上高くなっています。新米の出回りや、備蓄米の販売がピーク時に比べて減ったことなどが影響したとみられています。