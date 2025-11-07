角田はサンパウロGPとの相性の良さを感じているようだ(C)Getty Imagesシーズンの大詰めを迎えているF1は現地時間11月7日より第21戦サンパウロGPが開幕。来季の契約など去就が注目を集める、レッドブルの角田裕毅が現地メディアのインタビューで、今回のレースへの意気込みを語っている。【動画】故意か、不可抗力かローソンと角田の衝突寸前の走行シーンを見る前回のメキシコGPでは決勝11位と、入賞にあと一歩届かなかった角