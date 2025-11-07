『髙石あかりファースト写真集幻灯』（東京ニュース通信社／2024年2月16日発売）の重版決定が発表された。 【写真】『髙石あかりファースト写真集幻灯』収録カット 現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、ヒロイン・松野トキ役として注目を集める髙石あかり。 2023年は映画「ベイビーわるきゅーれ２ベイビー」「わたしの幸せな結婚」やドラマ「わた