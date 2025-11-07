電響社は、macaful（マカフル）ブランドから「人体型アイロンマット MGK−2A」を、11月下旬から発売する。「人体型アイロンマット MGK−2A」同製品は、従来のアイロン台が抱える「大きくて場所を取る」「収納に困る」という課題を解決する、コンパクトに収納できるアイロンマット。ハンガーに取り付けてスチームをかけることで、形をくずさずにシワを伸ばすことができる。また、平らな場所に置いてしっかりとプレス仕上げをするこ