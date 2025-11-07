神村学園高等部男子サッカー部3年の徳村 楓大選手がJ1・FC町田ゼルビアに加入することが内定しました。神村学園から来シーズンのJリーグ内定者はこれで3人目です。サッカーJ1のFC町田ゼルビアへの加入が内定したのは、神村学園の徳村楓大選手です。徳村選手は沖縄県出身。身長169センチ体重64キロのフォワードで、スピードを生かしたドリブル突破からの得点力を武器に、選手権の県大会で