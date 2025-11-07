ノーベル賞の受賞が決まった坂口志文さん。出身地・滋賀で祝福を受けました。今年のノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の特任教授、坂口志文さん（７４）。出身地である滋賀県長浜市で「坂口さんを祝う会」が開かれ、市民ら約４００人が集まりました。手渡された花束を笑顔で受け取る坂口さん。母校・長浜北高校の吹奏楽部も盛り上げるのに一役買いました。（ノーベル生理学・医学賞坂口志文さん）「子ども