性的な接客をするメンズエステ店として営業することを隠してマンションの契約をしたとして、性風俗店経営者の男が再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、大阪市城東区の性風俗店経営者・冨岡竹明容疑者（４７）ら男２人です。警察によりますと、冨岡容疑者らは去年１０月、性的な接客をするメンズエステ店として営業する目的を隠して、大阪市中央区にある住居専用のマンションの部屋を借りた疑いが持たれています。