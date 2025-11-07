体育館の入口に立つ小さなモニター。その前を通る子どもたちが笑顔を向けるたび、カウントがひとつ増えていく。モニター右下に映る数字はただの来場者数ではない。それは、子どもたちの笑顔が積み上げた寄付金の額を示す数字である。この仕組みを生み出したのが「OneSmileFoundation(ワンスマイルファンデーション)」が仕掛ける「スマイラル」だ。11月1日、相模原市のほねごりアリーナで開催された「JA共済杯第46回神奈川県小学生