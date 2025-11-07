7日朝、姶良市のJR日豊本線の踏切で成人の女性が普通列車にはねられ死亡する事故がありました。警察とJR九州によりますと、7日午前7時50分ごろ、姶良市のJR日豊本線の加治木駅と錦江駅の間にある柳田踏切で、成人の女性が普通列車にはねられる事故がありました。女性はドクターヘリで鹿児島市の病院に運ばれる時には意識はあったということですが、約2時間後に死亡が確認されました。列車に乗っていた乗客・乗員約400