「TENTIAL(テンシャル)」は11月7日、岩手県発のアートライフスタイルブランド「HERALBONY(ヘラルボニー)」と、TENTIALブランド初となるコラボレーションを発表。同日よりコラボ製品「BAKUNE Pajamas Dry(HERALBONY)」を販売開始した。TENTIAL 虎ノ門ヒルズで行われたお披露目会○数量限定モデル「BAKUNE Pajamas Dry (HERALBONY)」11月7日より販売開始「BAKUNE」でリカバリーウェア市場を広げたコンディショニングブランド「TENTIA