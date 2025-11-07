シャオミ・ジャパンは、日本5店舗目となる常設店「Xiaomi Store カメイドクロック店」を、東京・江東区にオープンする。オープン日は12月13日。Xiaomi Store カメイドクロック店のイメージXiaomi Storeはシャオミ製品の実機を展示し、ユーザーが体験したりその場で購入したりできる常設店舗。2025年3月に日本1号店として「Xiaomi Storeイオンモール浦和美園店」をオープンして以来、同年4月に「Xiaomi Storeイオンモール川口店」、