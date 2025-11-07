阪神タイガースの優勝パレードの概要が発表されました。今年９月、日本プロ野球史上最速でリーグ優勝を決めた阪神タイガース。大阪府や市などは、地域を元気づけてくれたとして、１１月２２日に優勝パレードを実施します。午前１０時５０分からオープニングセレモニーが行われ、御堂筋の淀屋橋から心斎橋までの約２ｋｍにわたってパレードが実施されます。パレードのクラウドファンディングの支援者へのお礼には、選手を間