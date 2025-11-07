中国軍の新型空母「福建」が就役し、パイロットらと記念撮影する習近平国家主席（後列中央）＝5日、中国海南省三亜市（新華社＝共同）【上海共同】中国海南島三亜の軍港で行われた中国の新型空母「福建」の就役式典には、習近平国家主席がモスグリーンの制服姿で出席した。国営中央テレビ（電子版）や新華社によると、習氏は式典で軍旗を福建の艦長に授与。その後、福建の甲板に上がり、兵士に「訓練飛行でも勇気がいる。みな英