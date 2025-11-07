紅葉の名所として知られる永観堂禅林寺で行われた、夜の特別拝観「もみじのライトアップ」の試験点灯。赤く色づき始めた木々が鮮やかに浮かび上がった＝7日夜、京都市左京区紅葉の名所として知られる永観堂禅林寺（京都市左京区）で、夜の特別拝観「もみじのライトアップ」が始まるのを前にした試験点灯が7日、行われた。闇夜の中で赤く色づき始めた木々が照らされ、鮮やかに浮かび上がった。境内にある約3千本のイロハモミジ