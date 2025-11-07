11月8日は「いい歯の日」です。 保育園の園児が抜けた歯に感謝する行事が長崎市の寺で行われました。 （園児たち） 「今までお世話になりました。長い間お疲れ様でした.永久歯さんこれからもよろしくね」 長崎市の大光寺で行われた「万歯供養」。 この1年間に虫歯や治療で抜かれた歯や生え変わりの乳歯を供養する行事で市の歯科医師会が主催しました。 境内にある慈光保育園の園児らが焼香し