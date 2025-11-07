7日午前、垂水市の国道220号で73歳の女性が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体です。事故があったのは垂水市南松原町の国道220号です。警察によりますと、7日午前11時ごろ、道路を歩いていた垂水市錦江町の無職、桑波田 久佐子さん(73)が、霧島市福山町方向から走ってきた軽乗用車にはねられました。桑波田さんは頭を打つなどし、病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。現場は信号機や横断歩道のない直線道路で、桑波