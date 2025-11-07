カンロ飴やピュレグミなどを製造するカンロが、創業の地であり現在も生産工場のある光市に、人気商品を贈りました。光市に贈られたのはカンロの人気商品3456袋です。カンロでは糖に対する正しい知識の普及と地域への貢献を目的に、毎年、創業の日を記念して生産工場のある地域に人気商品を贈っています。（創業日1912年11月10日）ことしは、光市で誕生したカンロ飴を含む飴やグミなど7種類を寄付しました。寄付された商品は今後、