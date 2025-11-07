茂木外相は７日の記者会見で、カナダ・ナイアガラで１１、１２日に開かれる先進７か国（Ｇ７）の外相会合に参加すると発表した。中東やウクライナ情勢などが議題となる。茂木氏は「インド太平洋の視点で具体的な協力を進めていきたい」と述べた。