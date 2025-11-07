フレッシュな櫻坂46の四期生メンバーから、中川智尋さんがRayに初登場！ グループに加入して約半年が経ち、初のツアーも終えた中川さんに、“今”の心境を教えてもらいました。透明感あふれる美少女の成長した一面とは……？ ファン必見のインタビューです♡櫻坂46 中川智尋さんにクローズアップRay賞を受賞したIT GIRLが初登場！今年加入したばかりのフレッシュな櫻坂46の四期生メンバーから、Ray的推しの中川智尋さんに注目