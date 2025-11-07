フジテレビの清水賢治代表取締役社長が７日、同日付でフジメディアＨＤの取締役を辞任した安田美智代氏について東京・台場の同局で会見した。同局によると、安田氏に９月中旬に一部不適切な経費精算の疑義が認められ、フジメディアＨＤ社外取締役を委員長とし、外部専門家も入れた調査を実施。調査の結果、会食費用、物品購入について事実と異なる経費精算を行っていたことが複数回確認され、安田氏も事実を認め、返金の以降と