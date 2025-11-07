巨人から育成ドラフト５位で指名されたオイシックス・知念大成外野手が７日、ジャイアンツタウンとジャイアンツ球場の室内で行われている巨人の秋季キャンプに参加した。会議で指名を受けてから約２週間。この時期の参加は異例の中、午前９時から始まった練習でシートノックやフリー打撃などで汗を流した。負荷をかけたロングティー打撃後には足がつる場面もあった。午後も打撃練習や守備練習を行い、約８時間のフルメニューを