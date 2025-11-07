「アートなFoodであそぶ」をテーマに、食とアートをつなぐハラペコラボから、秋限定の「こうぶつのカケラ～Autumn Flowers～」が登場します。金木犀やコスモス、ダリアなど、秋の花々と宝石をモチーフにした琥珀糖は、まるで宝石箱を開けた瞬間のような美しさ。ひとつひとつ異なる色や形、香り、味わいが、秋の情緒を甘く彩ります。販売開始は2025年11月9日。数量限定のアートスイ}