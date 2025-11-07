記者会見する茂木外相＝7日午後、外務省茂木敏充外相は7日の記者会見で、先進7カ国（G7）外相会合に出席するため、11〜13日の日程でカナダを訪問すると発表した。G7会合への出席は高市内閣で外相に就任してから初めて。ロシアが侵攻するウクライナへの支援や、パレスチナ自治区ガザ情勢が主要議題となる。茂木氏は会見で「国際情勢が厳しい中、価値や原則を共有するG7が結束し、自由で開かれた国際秩序の実現に向けて対応する